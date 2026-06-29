Hormuzinsalmi on edelleen Lähi-idän hauraan tilanteen keskiössä.
Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri Kazem Gharibabadi sosiaalisessa mediassa.
Gharibabadin mukaan maat vaihtoivat näkemyksiään Persianlahden rannikkovaltioiden suvereniteettioikeuksista sekä salmen tulevasta hallinnoinnista perustuen väliaikaiseen sopimukseen, jonka Iran ja Yhdysvallat allekirjoittivat tässä kuussa.
Uutissivuosto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Qatarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsalmea.
Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
11:11Eteneekö rauha Lähi-idässä ja Ukrainassa?