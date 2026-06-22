Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa.

Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzinsalmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi.

Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan.

Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzinsalmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista.