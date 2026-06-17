Alustava rauhansopimus allekirjoitetaan perjantaina.
Ainakin kaksi iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzinsalmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava TankersTrackers-verkkopalvelu.
Kyseessä on ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä.
Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina.