Viranomaisten mukaan ainakin 5000 ihmistä on kuollut joulukuun lopulla alkaneissa mielenosoituksissa.
Iranilaisviranomaiset ovat vahvistaneet uutistoimisto Reutersille, että vähintään 5000 ihmistä on kuollut maata joulukuun lopulta ravisuttaneissa mielenosoituksissa. Uhreista 500 on turvajoukkoja.
Viranomaiset syyttävät "terroristeja ja aseistautuneita mielenosoittajia viattomien iranilaisten" tappamisesta. Viranomaisen mukaan hyökkääjät ovat saaneet tukea ja aseita Israelilta sekä muilta ulkomaisilta aseistautuneita joukoilta. Iranin viranomaiset ovat jo pitkään syyttäneet maan väkivalta-aallosta ulkomaita, etenkin Israelia, joka hyökkäsi Iraniin kesäkuussa.
Viranomaisen mukaan verisimmät iskut on koettu Iranin kurdialueille maan luoteisosissa.
Iran tukahdutti mielenosoitukset pitkälti väkivallalla. Mielenosoitusten tarkoista kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta yhdysvaltalainen ihmisoikeusryhmä HRANA arvioi lauantaina yli 3 000 ihmisen kuolleen.
Joulukuun lopulla taloushuolista puhjenneet protestit levisivät koko maata koetelleeksi protestiliikkeeksi, joka vaati loppua maan teokraattiselle hallinnolle. Mielenosoitusten aikana myös kaikki tietoliikenneyhteydet maahan katkaistiin.
Lue lisää: Iranin ylin johtaja kansannoususta: Trump osallistui henkilökohtaisesti