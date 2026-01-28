Modi innostui kirjoittamaan Euroopan kielillä. Myös suomeksi.

Intia ja Euroopan unioni solmivat tiistaina merkittävän vapaakauppasopimuksen, jota on hehkutettu kenties suurimmaksi Intian ja Euroopan väliseksi kauppasopimukseksi koskaan.

Sopimuksen myötä EU-tuonnin tullit voivat alentuvan neljällä miljardilla eurolla vuosittain. EU:n viennin Intiaan uskotaan tuplaantuvan vuoteen 2032 mennessä.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi myöhemmin, että yhteistyö on paras vastaus globaaleihin haasteisiin.

Asiaa on ylistetty myös Intiassa. Intian pääministeri Narendra Modi innostui sosiaalisen median palvelun X:ssä kommentoimaan aihetta melkein kaikilla Euroopan isoilla virallisilla kielillä.

Myös suomeksi.

– Tänään solmittu Intian ja EU:n välinen vapaakauppasopimus on merkittävä virstanpylväs suhteissamme. Esitän kiitokseni kaikille Euroopan johtajille vuosien aikana heidän osoittamastaan rakentavasta hengestä ja sitoutumisesta, joiden ansiosta tämä sopimus oli mahdollista saavuttaa. Sopimus syventää taloudellisia suhteita, luo mahdollisuuksia kansalaisillemme ja vahvistaa Intian ja Euroopan kumppanuutta kohti kukoistavaa tulevaisuutta, Modi kirjoittaa X:ssä suomen kielellä.

Modin päivitys on kerännyt paljon vastauksia suomeksi. Osa kommentoijista ihmettelee, mitä kieltä Modi oikein mahtaa puhua.

– Kiinnostavaa, mutta en ymmärrä, kertoo eräs käyttäjä.