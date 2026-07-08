Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordicshape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan.
Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla.
Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa.
Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä.
Nordicshapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä.