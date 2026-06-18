MTV Uutisten haastattelemat autoilijat kertovat, ettei polttoaineen hinta muuta juhannusmenoja, mutta ruuhkat herättävät tunteita.

Lähi-idän tilanteen rauhoittuminen on laskenut öljyn maailmanmarkkinahintaa nopeasti, mutta suomalaisautoilija saa ainakin toistaiseksi maksaa pumpulla kovaa hintaa.



Asiantuntijan mukaan helpotusta on luvassa, mutta mahdollisesti vasta joidenkin viikkojen päästä. Vaikka yleistä hinnanlaskua saadaan odottaa, paikallisia hinnanlaskuja autoilijat voivat nähdä piankin.

– Juhannus on polttoaineiden kysynnän näkökulmasta hyvin vilkasta aikaa. Paikallinen kilpailutilanne on vireää, ja silloin hinnat voivat laskea loppuviikkoa kohti, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.

Autoilijoilla muut harmitukset

MTV Uutiset kysyi juhannusliikenteeseen valmistautuvilta autoilijoilta Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä, miten polttoaineen hinta vaikuttaa heidän suunnitelmiinsa.

Yllättävän moni antoi saman vastauksen.

Espoon Nihtisillassa tankannut Janne Heinonen kertoo hinnan välillä mietityttävän, mutta juhannusmenoihin se ei vaikuta.

– Jos ajaisin joka päivä autolla töihin, niin kyllähän se saisi miettimään. Mutta tällä hetkellä se ei vaikuta omiin menoihin, Heinonen pohtii.

Myös Lauri Hakulinen seuraa polttoaineiden hintoja tarkasti.

– Vähän ehkä liikaakin tällä hetkellä. Nuo hinnat ovat aika korkeat. Kun ne menivät kahden euron yli, niin rupesi seuraamaan enemmän, Hakulinen kertoo.

Juhannussuunnitelmia se ei kuitenkaan muuta.

– Ei vaikuta meidän menoihin.

Ruuhkiin varaudutaan pidentämällä pinnaa

Saman viestin antoivat myös Vantaalla haastateltu Teemu Järvinen sekä Helsingissä tavatut Henri Viitala ja Kari Ahonen.

Kun keskustelu kääntyy juhannusliikenteeseen, nousee yksi teema esiin lähes jokaisessa haastattelussa.

Henri Viitalan mukaan hermot menevät ennemmin ruuhkaan kuin polttoaineen hintaan.

– Kehä-III on se pahin.

Kari Ahonen nostaa esiin saman asian.

– Ehkä sitten siihen ruuhkaan, jos on sellaista.

Sähköautoa ajava Niko Kuikka ei juuri bensan hintaa seuraa, mutta liikenne herättää hänelläkin tunteita.

– Me kaikki tiedetään, mihin se menee. Siihen liikenteeseen. Vasen kaista täynnä, oikea kaista tyhjä, Kuikka naurahtaa.

– Maltti on valttia ja pitkä pinna. Ehkä yksi pysähdys puolessa välissä ja kuppi kahvia tekee hyvää, Kuikka neuvoo.

Espoossa Janne Heinonen nostaa esiin yhden juhannuksen ikiklassikoista. Hänen mukaansa bensan hintaa enemmän hermoja voivat koetella muut mittumaarista liikaa innostuvat ihmiset.

– Känniääliöt, Heinonen naurahtaa.

Fintrafficin juhannuksen ruuhkaennustuksen mukaan etenkin torstaille 18. kesäkuuta odotetaan selkeää menoliikenteen piikkiä, jolloin nopeudet voivat laskea vilkkaimmilla tieosuuksilla jopa 20–30 km/h.