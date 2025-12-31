Poltatko sinäkin tuikkuja jouluna? Nimen alkuperä ja siihen liittyvä historia saattavat tulla yllätyksenä.
Suomen kielessä on useita sanoja, jotka ovat olleet alun perin erisnimiä.
Moni muistaa hetekan, vaikka ei kenties sellaista olisi koskaan nähnytkään.
Heteka oli teräsrunkoinen, jousitettu sänky, joka oli erityisen suosittu 1900-luvun puolivälissä. Nimi tulee sanoista Helsingin Teräsrakenne ja Kalusto, joka oli alkuperäinen valmistaja. Ajan oloon hetekaksi alettiin kutsua kaikkia vastaavanlaisia joustinsänkyjä.
Hetekoiden valmistaminen on nyt jo lopetettu, mutta Heteka on edelleen rekisteröity tavaramerkki.
Monet yleiskieleen luikerrelleista sanoista ovat olleet alun perin tuotemerkkejä.
Nailonit jaloissa ja jeeppi alla
Monille kaikki maastoautot ovat jeeppejä, mutta todellisuudessa Jeep oli Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana sotilaskäyttöön kehitetyn auton merkki. Tarkalleen ottaen mallin nimi oli GP, joka on lyhenne sanoista General Purpose tai Government Purposes. Jeep-nimi vääntyi siitä.
Post-it-muistilappu on alkujaan 3M:n tuotemerkki.
Termospullo taas tulee kansainvälisestä Thermos-tuotemerkistä.
Aspirin on lääkeyhtiö Bayerin tuotemerkki, mutta nykyään aspiriini on yleisnimi asetyylisalisyylihapolle.
Tefloniksi kutsutaan nykyään kaikkia pinnoitettuja paistinpannuja kuten muitakin liukkaita pintoja, mutta se oli alun perin DuPontin (nykyään Chemours) tuotemerkki.
Nylon oli alkujaan DuPontin 1930-luvulla kehittämän materiaalin nimi. Sittemmin sanalla alettiin kuvata kaikkia ohuita "nailonsukkahousuja".
Googlaaminen tulee Google-hakukoneen nimestä.
Appelsiinilimonadi on monen mielessä jaffaa, vaikka sekin on alkujaan tuotemerkki.
Stetsonillakin on brändihistoria
Stetson on vuonna 1865 perustettu yritys, joka tunnetaan cowboy-hatuistaan. Se on kuitenkin laajentanut tuotetarjontaansa myös lippiksiin, vaatteisiin, kenkiin ja erilaisiin lifestyle-tuotteisiin.
Myöskään mikä tahansa pumpulipuikko ei ole "topsipuikko", vaan arkeen siirtynyt yleisnimitys tulee Topz-tuotemerkistä.
"Trampoline" oli 1930-luvulla rekisteröity tuotemerkki, mutta tavaramerkkisuoja on rauennut. Edelleen hypimme trampoliineilla.
Elmu-kelmukin on tuotenimi. Emme siis välttämättä käytä "elmukelmua", vaan tuorekelmua.
Bajamaja on yritysnimi. Festivaaleilta tutut väliaikakäymälät "bajamajat" voivatkin siis olla tämän merkin sijaan muunmerkkisiä siirrettäviä vessoja.
Minigrip-pusseja ovat oikeasti vain tämän tuotemerkin edustajat. Muut ovat uudelleensuljettavia salpapusseja.
Hulavanteita on markkinoilla monenlaisia, mutta todellisuudessa senkin nimi on tuotenimi. Virallinen tuote on Hula Hoop.
Frisbeen nimi juontaa juurensa Frisbie Pie Company -yrityksestä. Lentävä kiekko oli alkujaan piirakkalautanen. Tämän, kuten hulavanteen ja superpallonkin, alkuperäistavaramerkin, omistaa yhdysvaltalaisyritys Wham-O.
Sinitarran nimi tulee Bostik-nimisen yrityksen Blu Tackistä eli Sini-tarra-tuotteesta.
Moni puhuu "fairysta" vaikka astianpesuaine ei senmerkkistä välittämättä olisikaan.
Myös Botox on vain yksi kauppanimi botuliinivalmisteille.
Nessu, Burana, Crocsit, Aurajuusto ja Piltti ovat nekin ahkerassa käytössä yleiskielessä, vaikka erisnimiä ovat kaikki nekin.
Tuikku onkin ehkä lämpökynttilä
Entä sitten se tuikku? Tuikku on todellisuudessa Havi Oy:n tuotteen rekisteröity tavaramerkki. Muista samankaltaisista tuotteista tulisi käyttää yleisnimitystä lämpökynttilä.
Ruoan ja juoman lämpimänä pitämiseksi alun perin kehitetyt lämpökynttilät tulivat Suomen markkinoille 1960-luvun alussa.
Havi oli pitkään ainoa lämpökynttilöiden valmistaja kotimaan markkinoille, ja siitä kansan suuhun vakiintui ilmaisu tuikkukynttilä.
Havilla ei pahastuta sanan päätymistä yleiskäyttöön, mutta muistutetaan, että virallisissa yhteyksissä Tuikku-sanaa on käytettävä vain Havin lämpökynttilöiden yhteydessä.
– Tuikku on hyvä esimerkki brändistä, joka on vakiintunut yleiskielessä, joten sekaannus on täysin ymmärrettävä ja melko yleinen, Havin markkinointijohtaja Heidi Huikko kertoo MTV Uutisille.