Vuoden 2025 nimiksi on valittu Telepaatti, Juristiliitto ja Bara Bada Bastu, kertoo Helsingin yliopisto. Äänestys voittajasta päättyi tänä vuonna ensimmäistä kertaa tasapeliin.

Valinnan vuoden nimistä tekivät nimistöntutkimuksen asiantuntijat tänään perjantaina Nimistötutkimuksen päivillä järjestetyssä äänestyksessä.

Äänestys päättyi tasan näiden kolmen ehdokkaan kesken. Tapahtuman järjestäjät päättivät, että tasapeliä ei ole tarpeen ratkaista ja julistivat kaikki voittajiksi.

Muut finaaliin päässeet nimet olivat Finkensilta, Meksikonlahti, OP Kaskimaa ja Topi.

Kehuja ruotsinkielisyydestä ja sukupuolineutraaliudesta

Ruotsia Euroviisuissa tänä vuonna edustanut vöyriläinen KAJ-yhtye sijoittui kappaleellaan Bara Bada Bastu neljänneksi.

Voittajat valinneet asiantuntijat kehuvat kappaleen nimeä Helsingin yliopiston tiedotteessa muun muassa siitä, kuinka sen kaksitavuiset ba-alkuiset sanat sopivat yhteen alku- ja loppusointujen ansiosta.

Kieliasiantuntijoita ilahdutti myös nimen ja kappaleen ruotsinkielisyys, sillä kyseessä oli Ruotsin ensimmäinen ruotsinkielinen euroviisukappale 2000-luvulla.

Lakimiesliitto tiedotti toukokuussa vaihtavansa nimekseen Juristiliitto. Nimenmuutos on asiantuntijoiden mukaan positiivinen esimerkki sukupuolineutraalista kielenkäytöstä.