Mikko Myllykoski sai töitä Seagullsista.
Mikko Myllykoski on Seagullsin uusi myyntijohtaja, helsinkiläinen Korisliiga-seura tiedottaa.
Mies toimi jääkiekon SM-liigaseura Oulun Kärppien urheilujohtajana kahden kauden ajan, kunnes sai potkut huhtikuussa 2025.
Pelaajaurallaan Myllykoski kiekkoili yli 500 SM-liigaottelua ja voitti Suomen mestaruuden Kärpissä kaudella 2003–24.
Seagulls kehuu, että Veikkauksella sponsorointi- ja lajiliittoyhteistyöstäkin uransa varrella vastaamassa olleella Myllykoskella on vahva myynnin ja urheilujohtamisen tausta. Tiedotteessa mainitaan, että miehellä on lähes kymmenen vuoden kokemus B2B-myynnistä.
– Olen erittäin innoissani päästessäni yhdistämään intohimoni sekä kokemukseni niin huippu-urheilussa kuin myynnissä. Seagulls on hieno brändi, joukkue on urheilullisesti vahva ja koris on erittäin hyvässä nosteessa. Hienoa päästä messiin! Myllkoski kommentoi.