Kanadalaishyökkääjä Luke Grainger siirtyy jääkiekon SM-liigan Vaasan Sportiin 1+1-vuotisella sopimuksella, seura tiedottaa.

Grainger, 26, oli kaudella 2023–2024 yksi yliopistosarja NCAA:n tehokkaimmista pelaajista (38 ottelua, 14+34=48). Tämän jälkeen on pelannut AHL:ssä ja ECHL:ssä hieman maltillisimmilla tehopisteillä.

– Hänellä on erittäin hyvä ja nopea laukaus. Hän liikkuu hyvin ja on sellainen peliä tekevä sentteri, joka kykenee pelaamaan myös laidassa. Erittäin potentiaalinen kaveri, Sportin päävalmentaja Lauri Mikkola kuvailee Graingeria tiedotteessa.

Mikkolan mukaan Sportin ensi kauden joukkue on hyvin lähellä valmista.

– Yhtä palasta vielä haetaan.

Sport aloittaa kauden kotiottelulla Jokereita vastaan 1. syyskuuta.