Ihosyöpätapausten määrä on ollut laskussa alle kolmekymppisillä.
Alle 30-vuotiaiden ihomelanoomien ilmaantuvuus on ollut Suomessa laskussa viimeiset kymmenen vuotta, kertoo tutkimuspäällikkö Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä. Lasku on ollut selvää vuodesta 2016 alkaen.
– Ilmaantuvuus on lähes puolittunut korkeimmista lukemista. Se on näyttänyt hyvänsuuntaiselta.
Alle kolmekymppisillä todetaan vuosittain noin 30–40 melanoomatapausta. Määrä kasvaa iän myötä: alle 40-vuotiailla todetaan noin 100–120 tapausta ja alle 50-vuotiailla reilu 250 vuosittain.
– Tapausmäärät alkavat kasvaa siinä kolmenkympin jälkeen.
Ihosyöpien määrä kasvoi 2000-luvun alussa ja nousujohteinen trendi jatkui noin 15 vuotta.
– Vanhimmissa ikäryhmissä ihosyöpien ilmaantuvuus on vielä kasvanut, mutta nuoremmissa ikäryhmissä on trendi kääntynyt laskuun.
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Tämä voi olla syynä
Taustalla arvioidaan olevan muun muassa parantunut auringolta suojautuminen. Ihomuutoksia myös tutkitaan enemmän. Lisäksi aiheen nouseminen julkiseen keskusteluun voi saada ihmiset herkemmin hakeutumaan tutkimuksiin.
– Ajattelisin, että siinä on selkeä rooli myös sille, että on suojauduttu paremmin auringon UV-säteilyltä.
Nuorten yleisimpiä syöpiä
Ihomelanooma kuuluu silti nuorten yleisimpiin syöpiin.
– Ihomelanooma nousee kyllä kolmen yleisimmän syövän joukkoon, jos katsotaan alle 40-vuotiaiden syöpiä.