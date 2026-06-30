Ateenalaiskerrostalon romahduksen syy ei ollut heti selvillä.
Neljä ihmistä pelastettiin raunioista, kun nelikerroksinen kerrostalo romahti tiistaina Kreikan pääkaupungissa Ateenassa, uutistoimisto Reuters kertoo.
Ihmisten etsintä raunioista jatkuu muun muassa pelastuskoirien avulla.
Katso video pelastusoperaatiosta yltä.
Toistaiseksi ei ole tietoa, mikä aiheutti rakennuksen romahtamisen.
Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan viereisessä rakennuksessa oli käynnissä rakennustyöt.
Rakennustyöt olivat käynnissä viereisessä rakennuksessa, paikalliset tiedotusvälineet kertoivat.
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