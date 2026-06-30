Tänään Suomessa soitettiin viimeinen lankapuhelu. Lankapuhelimella soittaminen ei ole aivan yhtä vaivatonta kuin mihin älypuhelinten kanssa on totuttu.
Olen itse syntynyt vuonna 2000 eivätkä lankapuhelimet olleet arjessani kuin pienen osan lapsuuttani.
Kouluikäisenä meillä oli kotona lankapuhelin, jossa numerot olivat näpyteltävissä, mutta pyöritettävää mallia en ole lapsena tositoimissa käyttänyt. Leluna se toimi aivan mainiosti.
Tänään Suomessa soitettiin viimeinen lankapuhelu juhlallisin menoin. Elisan teknologiajohtaja Kalle Lehtinen painotti tilaisuudessa, että vaikka lankapuheluiden päättyminen onkin vaikea paikka, tarkoittaa se uuden aikakauden alkua.
Tässä viimeisestä puhelusta: Historiallinen päivä: Lankapuhelimet hiljenivät
Menneiden hyvien aikojen kunniaksi päätin testata, miten perinteinen lankapuhelu minulta oikein luonnistuu. Opettajana toimi Elisan puhelinmuseon opas Matti Mitra, joka on oppaan lisäksi tehnyt Elisalla pitkän uran erityisesti laitteiden valmistajana.
Katso ylläolevalta videolta, miten soittelu onnistui.