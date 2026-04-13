Suomen Jääkiekkoliitto on täydentänyt Nuorten Leijonien valmennusryhmää.

Päävalmentajaksi aiemmin valittu Ville Mäntymaa saa apuvalmentajikseen Olli Hällforsin, Miikka Järvenpään ja Marko Ojasen.

Maalivahtivalmentajana jatkaa Kari Lehtonen. Uudessa roolissa kehitys- ja taitovalmentajana aloittaa entinen NHL-pelaaja Joonas Donskoi.

474 NHL:n runkosarjaottelua pelanneen Donskoin tehtävänä on tuoda nuorille pelaajille sparrausapua matkalla kohti nuorten MM-kisoja.

– Donskoi on tärkeä tuki Pohjois-Amerikassa pelaaville U20-pelaajille. Hän on merkittävä lisä valmennuksen kokonaisvaltaisuuteen ja nykypäivän vaatimuksiin lajitaito- ja yksilövalmennuksessa, Mäntymaa kertoo liiton tiedotteessa.

Hällfors jatkaa tulevalla kaudella HPK:n SM-liigajoukkueen valmennusryhmässä. Järvenpää on puolestaan toiminut TPS:n U20-joukkueen apuvalmentajana. Pitkän valmennusuran Tapparassa, Ilveksessä ja HIFK:ssa tehnyt Ojanen oli päättyneellä kaudella Nuorten Leijonien videovalmentajana.

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue pelaa ensimmäisen turnauksensa uudenvalmennusryhmän johdolla tällä viikolla Ruotsin Kungsbackassa. Nuoret Leijonat kohtaa keskiviikkona 15. huhtikuuta käynnistyvässä viiden maan turnauksessa Ruotsin, Slovakian, Sveitsin ja Tshekin.