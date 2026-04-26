Ilves isännöi SM-liigan välierien kuudetta ottelua maanantaina. Tappara on kääntänyt sarjan edukseen voitoin 3–2. Sunnuntaina iltapäivällä Ilveksen lipunmyyntitilanne näyttää verkkaiselta.

Paikallisvälierien kaksi ensimmäistä ottelua voittanut Ilves on menettänyt asemansa ja joutuu maanantaina pelaamaan jo pakkovoiton paikassa. Jos se ei onnistu voittamaan, etenee Tappara finaaleihin voitoin 4–2.

Maanantain kuudes ottelu on Ilveksen kolmas ja viimeinen kotiottelu semifinaaleissa. Sunnuntaina iltapäivällä kolmen jälkeen lipunmyyntikartta kertoo aiempaan verrattuna melko karua kieltä.

Kaikissa alakatsomoissa on tilaa, osassa runsaastikin. Yläkatsomoiden osalta lippuja on myyty jopa heikosti. Yläosat näyttävät olevan toistaiseksi pääosin tyhjillään.

Kokonaan Nokia-areenassa pelatun ottelusarjan lipunmyynti on puhuttanut pitkin välieriä. Tappara ei saanut kahdessa ensimmäisessä kotiottelussaan 10 000 katsojan rajaa rikki, mutta eilen lauantaina se houkutteli 12 224 silmäparia. Kyseessä on kuluvan playoff-kevään yleisöennätys.

Ilves oli vielä eiliseen asti hallinnut välierien yleisökilpaa, sillä sen kahta ensimmäistä kotiottelua seurasi kumpaakin yli 11 000 katsojaa.

Reilua vuorokautta ennen kuudetta ottelua näyttää silmämääräisesti siltä, että ellei lipunmyynnissä nähdä reipasta loppukiriä, saattaa Ilves joutua pelaamaan kohtalonpaikassa välierävaiheen pienimmän kotiyleisönsä edessä.

Kuudennen ottelun myyntiaika on ollut lyhyt, sillä sen toteutuminen varmistui vasta torstaina, kun Tappara tasoitti voitot 2–2:een. Myös maanantai viikonpäivänä lienee haastavimmasta päästä.

Ilveksen ja Tapparan kuudes välieräottelu käynnistyy Nokia-areenassa maanantaina klo 18.30.