Huomenta Suomessa perehdyttiin keskiviikkona oikeaoppiseen kotivaraan Marttojen johdolla.
Marttojen ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusa kertoi lähetyksessä, millaisista raaka-aineista saa koostettua hyvän kotivaran omiin keittiökaappeihinsa.
Mikä on kotivara?
Kotivara tarkoittaa kotona olevaa varastoa ruokaa ja juomaa poikkeuspäivän varalle. Kotivaraa tarvitaan esimerkiksi, jos kauppaan ei pääse sairastumisen vuoksi. Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään ja kierrätetään koko ajan.
Mutta mitä ruokia tai raaka-aineita hyvään kotivaraan sitten kuuluu?
– Niiden on tarkoitus olla sellaisia tuotteita, jotka ovat jatkuvasti käytössä siellä kotona. Ettei niistä päivämäärät mene, ja sitten tulee taas hävikkiä.
Rantapusan mukaan monilla on vääränlainen mielikuva kotivarasta erillisenä laatikkona, johon turvaudutaan vain hädän hetkellä.
– Kyse ei ole siitä, vaan nimenomaan siitä, että heti kun joku paketti loppuu, niin ostetaan uusi tilalle. Tai mielellään siellä on jo se seuraava paketti odottamassa etenkin hyvissä kotivaratuotteissa.
Hyviksi kotivaratuotteiksi asiantuntija nimeää hyvin säilyvät tuotteet, kuten kuivakaapin tuotteet. Kotivarassa on myös hyvä olla sellaisia tuotteita, joita voi syödä sellaisenaan.
– Jos tulee vaikka sähkökatko, niin sinulta löytyy evästä, mitä syödä heti.
Mitä muita tuotteita asiantuntija suosittelee kotivaraan, ja millaisen lounaan kotivara-aineksista voisi kokata? Nappaa vinkit jutun yllä olevalta videolta.