HJK:n puolustaja Daniel O'Shaughnessy, 31, lopettaa pelaajauransa.

HJK tiedotti asiasta lauantaina. Loukkaantumishaasteiden kanssa viime vuodet paininut puolustaja teki päätöksensä pitkän pohdinnan jälkeen.

– Päätös jalkapallouran lopettamisesta syntyi pitkän ja huolellisen harkinnan seurauksena. Vaikka kaikki mahdolliset keinot tuli kokeiltua, tunsin valitettavasti, etten enää pysty saavuttamaan ammattilaisjalkapallon vaatimaa suoritustasoa, ja siksi nyt olisi aika siirtyä eteenpäin kohti uusia haasteita. Haluan esittää ison kiitoksen seuralle tämän asian ymmärtämisessä sekä yhteistyöstä yhteisen ratkaisun löytämiseksi, O'Shaughnessy toteaa HJK:n tiedotteessa.

Kokenut puolustaja pelasi viime kaudella vain viisi Veikkausliiga-ottelua. Sitä edeltävällä kaudella otteluita kertyi vain kahdeksan.

O'Shaughnessy pelasi ammattilaisuransa aikana muun muassa Saksassa, Englannissa ja Tanskassa.

Huuhkajissa O'Shaughnessy pelasi 23 ottelua. Hän oli mukana Suomen historiallisessa EM-joukkueessa pelaten Suomen kaikissa kolmessa ottelussa.