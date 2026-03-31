Yksityinen maanomistaja ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ovat tehneet poikkeuksellisen kaupan ilomantsilaisesta suosta.
Yksityinen maanomistaja Petri Purmonen on myynyt 12 hehtaaria suota Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle.
Tai tarkemmin ottaen kaupassa menivät osuuskaupalle suon luontoarvot. Itse maa jäi Purmosen omistukseen.
Kaupan myötä vuosikymmeniä sitten ojitettu suo ennallistetaan. Suolta poistetaan puuta, tukitaan ojia ja sinne tehdään patovalleja.
Ennallistaminen aloitettiin suoalueella maaliskuun alussa, ja työt jatkuvat ensi syksyyn.
Alue sijaitsee Ilomantsin Kuikkasuolla itärajan pinnassa.
Mökkijärvi taas kirkkaaksi?
Maanomistajalle suurin motiivi kauppaan löytyy läheiseltä mökkijärveltä. Hän haluaa vesien tummumiselle stopin.
– Kun suosta ojat tukitaan ja padotaan, vesi ei enää mene järveen, vaan jää suolle, Petri Purmonen kertoo MTV Uutisille.
Kuikkasuota ojitettiin etenkin 1960-luvulla hyvässä uskossa, mutta metsää ei syntynyt.