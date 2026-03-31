SaiPa ja Ässät ratkaisevat paremmuutensa jälleen pitkän kaavan kautta.
Ässät aloitti maalinteon toisessa erässä, kun Otso Ylitalo survoi kiekon maalin edustalta verkkoon.
Hieman ennen ottelun puoliväliä Otto Kivenmäki uitti kiekon pienestä kulmasta verkkoon. Kivenmäki oli pääarkkitehtina myös SaiPan toisessa maalissa, kun hän teki hienon esityön Saku Salmisen maaliin.
Feetu Knihti toi Ässät kuitenkin tasoihin vajaat neljä minuuttia ennen täyttä aikaa, joten ratkaisua haetaan taas jatkoerästä.
Joukkueiden välinen ensimmäinen puolivälierä oli SM-liigahistorian kolmanneksi pisin. Ratkaisu saatiin vasta ajassa 124.23.
Jatkoille mentiin myös Kuopiossa, jossa KalPan ja Ilveksen ottelu on 3–3-tasatilanteessa.
KalPa johti ottelua 2–0 ja 3–2, mutta Jens Lööken päätöserän tasoitus venytti ratkaisun jatkoerään.