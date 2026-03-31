Ilves voitti KalPan jatkoerässä maalein 4–3 ja karkasi puolivälieräsarjassa jo 2–0-johtoon.
Avausottelun hävinnyt KalPa aloitti kotikaukalossaan hienosti ja karkasi Jaakko Rissasen ja Filip Westerlundin maaleilla jo 2–0-johtoon.
Ilves kuitenkin rynnisti jo toisen erän aikana tasoihin Carl Klingbergin ja Matik Törökin johdatuksella.
Päätöserässä KalPa otti jälleen ohjat, kun Cade Borchardt naulasi ylivoimalla kuopiolaiset taas edelle.
Ilveksen Erik Borg onnistui tuomaan tupsukorvat hetkellisesti tasoihin, mutta KalPa haastoi maalin paitsiona. Haasto meni onnistuneesti läpi, joten osuma kuitenkin hylättiin.
4:20KalPan haasto tuottaa tuloksen – Ilveksen maali hylätään paitsiona.
Ilves ei lannistunut hylkäyksestä. Jens Lööke teki hyväksytysti 3–3-tasoitusmaalin kolmoserän puolivälissä ja ratkaisu venyi jatkoerään.
Pelin voittomaali nähtiin heti jatkoerän alkajaisiksi, kun Ilveksen kultakypärä Simon Johansson laukoi kiekon ranteella verkkoon.
Ilves johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2–0. Kolmas osaottelu pelataan perjantaina Tampereella.