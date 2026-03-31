Jokerit johtaa jääkiekon Mestiksen finaalisarjaa Ketterää vastaan voitoin 2–0. Tiistaina Jokerit juhli Imatralla 3–2-vierasvoittoa Ketterästä.
Mestiksen mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.
Jokerien maaleista vastasivat Alexander Forslund, Jere Henriksson ja Saku Forsblom. Kotijoukkue Ketterän osumat tekivät Joona Lehtinen ja Joonatan Lempiäinen.
– Aika tyypillinen finaalipeli, millimetreistä taistellaan koko ajan. Pelasimme tosi hyvän vierasmatsin, Forslund sanoi MTV:n tv-haastattelussa.
Ottelusarja jatkuu perjantaina Helsingissä. Jokerit on Mestiksen hallitseva mestari.