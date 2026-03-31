SaiPan puolustaja Karri Aho nousi joukkueensa sankariksi Ässiä vastaan pelattavan puolivälieräsarjan toisessa ottelussa.

Jos lauantaina Ässät ja SaiPa tahkosivat yli kolme jatkoerää, tiistaina joukkueet selvisivät vain vajaalla kahdella.

Karri Aho laukoi SaiPan voittoon komealla laukauksella ajassa 95.39.

Seitsemäntenä puolustajana ottelussa luutinut Aho kommentoi ratkaisumaaliaan hilpeästi.

– Nelosketjun jätkät vähän taikoi ja kiekko tulikin mulle. Sattui nyt menemään sisään. Ihan hyvin lähti. Vähän yllätyin itsekin, Aho hymyilee.

SaiPa ja Ässät ovat pelanneet kahden puolivälieräottelun aikana jääkiekkoa nyt yhteensä 220 minuutin ja kahden sekunnin edestä. Vielä pitkät puurtamiset ei kuitenkaan paina pelaajien pohkeissa.

– Kovaa vääntöä. On tuo pelaaminen kivaa tuossa, vaikka vähän pitkäksi meneekin. Ehkä voisi vähän nopeammin laittaa pussiin kiekon, mutta se ottaa aikansa välillä, Aho virnistää.

