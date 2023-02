Jo 70 prosenttia Suomen vesistöistä tummunut ja tilanne pahenee – avohakkuista luopuminen ja ojien tukkiminen vähentäisivät tuhoisia vaikutuksia

Siihen on jo totuttu, että Suomen joet, purot, järvet ja merenrannat ovat väriltään ruskeita. Ikävämpi uutinen on se, että ne muuttuvat koko ajan entistäkin tummemmiksi. Tummumisen taustalla on monia syitä, esimerkiksi ilmastonmuutos, joka lämmittää vesiä ja lisää valumia. Uuden selvityksen mukaan myös metsätalous on tärkeä tekijä.