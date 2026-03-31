SaiPa tasoitti otteluvoitot 1–1:een, kun se kukisti Ässät toisessa jatkoerässä maalein 3–2.
Otso Ylitalo aloitti pelin maalitehtailun toisessa erässä survomalla kiekon maalin edustalta reppuun.
SaiPa-taituri Otto Kivenmäki vastasi joukkuensa 1–1-tasoitusmaalista ovelalla tavalla, kun hän laukoi kiekon pienestä kulmasta ohi Ässät-vahti Jan Bednarin.
Päätöserässä Kivenmäki jallitti Bednaria taas oveluudellaan – tällä kertaa syötön muodossa. Maalia kiertänyt Kivenmäki tarjoili hienon syötön Saku Salmiselle, joka naulasi SaiPan johtoon.
1:17Otto Kivenmäen ovela syöttö sekoittaa Jan Bednarin – Saku Salmela naulaa SaiPan johtoon.
Feetu Knihti venytti kuitenkin maalillaan ratkaisun taas jatkoille.
Ottelun ratkaisijaksi nousi SaiPan Karri Aho, joka tälläsi voittomaalin toisessa jatkoerässä ajassa 95.39. Ässät haastoi tilanteen vielä paitsiona, mutta turhaan.
Ottelusarja jatkuu perjantaina Lappeenrannassa.