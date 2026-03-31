Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus ja sisäministeriö ovat tiedottaneet tiistaina ohjeista droonihavaintojen varalle.

Hätänumeroon 112 kehotetaan soittamaan esimerkiksi silloin, jos havaitsee droonin alueella, jossa lennättäminen on kielletty.

Lisäksi hätänumeroon tulee soittaa, jos havaitsee droonin lähellä esimerkiksi voimalaitosta, lentokenttää, satamaa tai vedenpuhdistamoa.

Myös maahan pudonneesta droonista on hyvä ilmoittaa.

Älä julkaise kuvaa somessa

Jos sattuu löytämään pudonneen, epäilyttävän droonin, siitä ei tule julkaista sosiaaliseen mediaan materiaalia tai päästää muita pudonneen droonin lähelle, viranomaiset ohjeistavat.

Uhkaavasta vaarasta varoitetaan väestöhälyttimillä tai vaaratiedotteella tai molemmilla. Tiedote julkaistaan radiossa ja 112 Suomi -sovelluksessa sekä tarvittaessa televisiossa.

Sisätiloihin tulee siirtyä, jos saa vaaratiedotteen droonista tai jos näkee tai kuulee droonin, jonka toiminta on poikkeavaa.