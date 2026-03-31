NHL:ssä pelaava Dallas Stars on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen seuran GM:nä toimivan Jim Nillin kanssa.

Nill on toiminut pestissään kaudesta 2013-14 lähtien. Kokenut kiekkovaikuttaja on omalta osaltaan ollut vahvassa roolissa nostamassa Dallasia NHL:n huippuseuraksi.

Kaudella 2019-20 Dallas eteni aina Stanley Cup -finaaleihin asti, mutta mestaruuteen asti Dallas ei Nillin alaisuudessa ole vielä yltänyt.

– Jim on vakiinnuttanut paikkansa NHL:n kunnioitetuimpien GM:ien joukkoon. Hänen rosterihallinnan ja pelaaja-arviontikykynsä ansiosta hän on nostanut seuramme liigan parhaimpien joukkoon. Olen iloinen, että hän jatkaa organisaatiossa, Dallasin omistaja Tom Gaglardi hehkuttaa seuran tiedotteessa.

67-vuotias Nill on valittu kolmesti peräkkäin NHL:n vuoden GM:ksi.

Dallas on tälläkin kaudella yksi voittajaehdokkaista. Joukkue on tällä hetkellä läntisessä konferenssissa toisena ja varmistanut jo paikkansa pudotuspeleissä.