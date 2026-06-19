Arttu Wiskari muistuttaa käyttäytymään keikoilla fiksusti.

Arttu Wiskari kertoo Instagram-videollaan vaarallisesta tilanteesta, joka oli laulajan mukaan tapahtunut hänen keikallaan Säkylässä.

Wiskari kertoo videollaan kuulleensa jälkikäteen, että keikkaa yleisöstä käsin seurannut henkilö oli saanut lasipullosta kovan osuman kasvoihinsa.

– Sanoinkin siinä keikan aikana, että ei heitellä tölkkejä tai pulloja, että siinä käy huonosti vielä jollekin. Nyt minulle on kantautunut tieto, että eräs herrasmies oli saanut pullon suoraan naamaan ja oli lähellä, ettei näkö lähtenyt, laulaja sanoo.

Yleisössä ilmaan heitetty pullo oli saanut aikaan ikävää jälkeä.

– Oli käynyt hyvä tuuri, ettei mennyt lasinsiruja silmään, mutta nenä pakettiin ja hirveä määrä verta ja alkukesä ainakin pilalla, hän sanoo.

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Wiskari peräänkuuluttaa käyttäytymään keikoilla järkevästi.

– Voin sanoa, että se veetuttaa sitten, kun se tulee tuohon omaan naamavärkkiin. Ei ole kiva juttu. Säkylässäkin oli lapsia katsomassa. Ei varmasti olisi ollut kivaa heittää pulloa ilmaan ja jotain lasta päähän.