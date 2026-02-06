Asukkaan tekemät useat turvapuhelinhälytykset eivät tavoittaneet hoitajia.
Onnettomuustutkintakeskus Otkes tutkii tapausta, jossa muistisairas asukas kuoli yksityisessä hoivakodissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 25. tammikuuta.
Asukas menehtyi Attendo Olarinpuistossa omassa huoneessaan tehtyään turvarannekkeellaan turhaan hälytyksen 11 kertaa tunnin aikana.
Yksikään hälytys ei mennyt perille, eikä niihin reagoitu, sillä molemmat hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat pois päältä, Attendo kertoi tuolloin tiedotteessaan.
Asiaa tutkitaan osana aiemmin aloitettua turvallisuustutkintaa muistisairaiden asiakkaiden kuolemista ikääntyneiden palveluyksiköissä.
Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko syytä epäillä heitteillepanoa.
