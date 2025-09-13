Tauski ja Henna Peltonen ovat tietoisesti vältelleet julkisuutta. He avasivat parisuhteensa saloja MTV:n Huomenta Suomessa.

Tauski ja Henna Peltonen kertovat MTV:n Huomenta Suomessa olevansa tänä päivänä valikoivia median suhteen.

– On pysytty välillä jopa vuosi pois, Tauski kertoo.

– On todettu, että tämä on parempi, että pysytään vähän yksityisenä, Henna lisää.

Vaimolle ja Minnesota-hoidolle kiitosta

Tauski on hoitanut alkoholiriippuvuuttaan Minnesota-hoidossa ja kertoo sen olevan yksi tärkeimpiä pointteja koko elämänsä varrella.

Tärkeimmät alkoholismin hoitoon liittyvät lauseet ovat kuitenkin artistin mukaan tulleet artisti, malli ja laulaja vaimolta Hennalta.

– Vaimo ei ole koskaan kitissyt tai epäillyt, että mä repsahtaisin.

– Yksi ihan hauska juttu oli, [kun Henna sanoi] että haluatko nauttia alkoholia vai haluatko nauttia vaimostasi, Tauski naurahtaa.

Haasteet ja säännöt saavat parisuhteen kukoistamaan

Tauskin mukaan heillä on Hennan kanssa hyvällä tavalla haasteellinen avioliitto ja parisuhde.

– Me haetaan vähän haasteita ja se on se kiva juttu, joka pitää meidän suhteemme sellaisena, että ihan kuin oltaisiin ensimmäistä kertaa yhdessä.

– Puhumalla asiat aina ratkeavat ja totta kai on kasvettu yhteen. Molemmilla semmoinen temperamentti on vähän laantunut, Henna täydentää.

Tauski nostaa esille, että Peltosten suhteessa on myös tarkat säännöt, joista pidetään kiinni, jotta suhde pysyy kunnossa.

– Meillä on kiellettyä sohvalla nukkuminen. Ja nukutaan saman peiton alla. Meillä ei ole kahta erillistä peittoa.

– Jos on ollut hiostavaa ja Henna on hakeutunut sängyn toiseen reunaan, koukkaan hänet takaisin, Tauski paljastaa.

8:19 Peltoset kertovat avoimesti suhteestaan ja Tauskin alkoholismin hoidosta Huomenta Suomen haastattelussa.