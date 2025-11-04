Tauski Peltonen ja Henna Peltonen eroavat, uutisoi Seiska.

Seiskan mukaan Henna Peltonen on jättänyt avioerohakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Lehti tavoitti Henna Peltosen, joka vahvisti asian. Peltonen ei halunnut kommentoida eroa enempää.

Tauski ja Henna vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa syyskuun puolivälissä kertomassa parisuhteestaan.

Tuolloin Tauski kertoi, että heillä on Hennan kanssa hyvällä tavalla haasteellinen avioliitto ja parisuhde.

– Me haetaan vähän haasteita ja se on se kiva juttu, joka pitää meidän suhteemme sellaisena, että ihan kuin oltaisiin ensimmäistä kertaa yhdessä.

– Puhumalla asiat aina ratkeavat ja totta kai on kasvettu yhteen. Molemmilla semmoinen temperamentti on vähän laantunut, Henna täydentää.