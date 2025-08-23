Tässä on Virpi Kätkän ja Tauskin 18-vuotias tytär

Ex-avioparin Virpi Kätkän ja Tauski Peltosen tytär Jane saavutti täysi-ikäisyyden.

Entisen avioparin Virpi Kätkän ja Tauski Peltosen Jane-tytär täytti 18 vuotta 18. elokuuta. Täysi-ikäisyyden kunniaksi Virpi jakoi tyttärestään kuvia Instagramiin.

– Sydämelliset onnittelut tänään 18-vuotiaalle Janelle ja pian 20-vuotiaalle Jamesille! Meillä ei ole Tauskin kanssa enää lapsia, vaan aikuisia, Virpi kirjoitti kuvien yhteyteen.

Kuvakarusellin kolme ensimmäistä kuvaa ovat Janesta, joka näyttää olevan niissä muotinäytöksessä. Neljäs kuva on Virpistä ja hänen ja Tauskin pojasta Jamesista.

Virpi ja Tauski menivät naimisiin vuonna 2003 ja erosivat vuonna 2011.

Tauski on tätä nykyä naimisissa dj Henna Peltosen kanssa.