Tässä on Virpi Kätkän ja Tauskin 18-vuotias tytär

Virpi Kätkä Selviytyjät-pressi 22.1.2019
Virpi Kätkällä on kaksi yhteistä lasta ex-miehensä Tauski Peltosen kanssa.
Julkaistu 23.08.2025 18:01
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Ex-avioparin Virpi Kätkän ja Tauski Peltosen tytär Jane saavutti täysi-ikäisyyden.

Entisen avioparin Virpi Kätkän ja Tauski Peltosen Jane-tytär täytti 18 vuotta 18. elokuuta. Täysi-ikäisyyden kunniaksi Virpi jakoi tyttärestään kuvia Instagramiin

– Sydämelliset onnittelut tänään 18-vuotiaalle Janelle ja pian 20-vuotiaalle Jamesille! Meillä ei ole Tauskin kanssa enää lapsia, vaan aikuisia, Virpi kirjoitti kuvien yhteyteen. 

Kuvia voit selata nuolesta.

 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kuvakarusellin kolme ensimmäistä kuvaa ovat Janesta, joka näyttää olevan niissä muotinäytöksessä. Neljäs kuva on Virpistä ja hänen ja Tauskin pojasta Jamesista. 

Tauski Peltonen, Virpi KätkäTauski Peltonen ja Virpi Kätkä erosivat vuonna 2011.

Virpi ja Tauski menivät naimisiin vuonna 2003 ja erosivat vuonna 2011. 

Tauski on tätä nykyä naimisissa dj Henna Peltosen kanssa. 

Lisää aiheesta:

Kimi ja Minttu Räikkösen esikoinen 10 vuotta!Mikko Leppilammen Lilia-tytär 18 vuotta – isä jakoi muistovideon vuosien varreltaMikko ja Beata Leppilammen poika sai nimenAnna Abreu ja Lauri Heiskari naimisissa jo 10 vuotta – Heiskari julkaisi harvinaisen herkän tekstinKimi Räikkönen onnittelee suloisella tavalla Minttu-vaimoaan – "Ainoa, joka pystyy sulattamaan jäämiehen sydämen"Ile Uusivuori ja Marja Hintikka ovat olleet naimisissa yhdeksän vuotta – poseeraavat nostalgisissa kuvissa: "Luvja"
Virpi KätkäTauski PeltonenHenna TuominenSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Virpi Kätkä