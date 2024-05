Henna Peltonen saa Tauskin herkistymään kesken haastattelun: "Olet unelmieni mies"

Viime syyskuussa toistamiseen avioituneet Henna ja Tauski Peltonen kertovat MTV Uutisten videohaastattelussa avoimesti siitä, mitä kaikkea he ovat oppineet tekemään parisuhteessaan toisin, jotta suhde toimisi hyvin.

– Meillä on aina ollut todella rakkaudentäyteinen ja intohimoinen suhde, ja joskus ollaan huilattu välillä. Mutta nyt olemme menneet paljon syvemmälle asioissa, Tauski kertoo.

Hennan mukaan molemmille on tullut lisää kärsivällisyyttä, ja erimielisyydet osataan ratkoa nykyään paremmin.

– Olemme molemmat tehneet töitä itsemme kanssa, joka on tosi tärkeää, hän jatkaa.

Molempien turha äkkipikaisuus on karissut.

Tauski on oivaltanut, että parisuhde vaatii paljon työtä toimiakseen hyvin.

Tunteja kestäviä aamupalakeskusteluja

Tauski, 61, kertoo, että he saattavat istua tuntikausia aamupalapöydässä katsellen toisiaan silmiin ja keskustellen asioista.

– Me käytämme kotona aamupalan syömiseen 2,5 tuntia tuosta noin vaan. Me syömme ja keskustelemme. Ja meille on tosi tärkeää, että kerromme aamuin ja illoin toisillemme, että rakastan sinua, Tauski sanoo ja lisää: