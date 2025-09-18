Janni Hussin ja Joel Harkimon avioerohakemus tuli vireille Helsingin käräjäoikeuteen keskiiikkona 17. syyskuuta.

Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi ja purjehtija Joel Harkimo ovat jättäneet yhdessä avioerohakemuksen. Asia vahvistetaan MTV Uutisille Helsingin käräjäoikeudesta.

Ex-parin avioerohakemus tuli vireille Helsingin käräjäoikeuteen keskiiikkona 17. syyskuuta.

Hakemus on kirjattu nimikkeellä "Avioero kahden vuoden erillään asumisen perusteella", eli avioerossa ei ole harkinta-aikaa. Minilex-sivuston mukaan puolisoilla on oikeus avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.

Avioerohakemuksen jättämisestä ja harkinta-ajan puuttumisesta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Hussi ja Harkimo ilmoittivat erostaan heinäkuun puolivälin tienoilla Instagramissa. He kertoivat eronsa syyksi erilaiset tulevaisuuden näkemykset.