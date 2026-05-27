Jääkiekkolegenda Timo Jutila kertoo arvostavansa elämää aiempaa enemmän, kun kaulavaltimosta leikatusta hyytymästä on kulunut kymmenen vuotta.
MTV3:n Huomenta Suomessa vierailleen Jutilan mukaan terveyshuoli muutti suhtautumista arkeen, valintoihin ja ajankäyttöön.
– Entistä enemmän arvostaa jokaista päivää aamulla, kun herää, Jutila.
Jutila kuvailee olevansa elämässään “jatkoajalla”. 62-vuotias Leijonien kultakapteeni kertoi priorisoivansa asioita eri tavalla kuin ennen.
– On ihan turha mököttää.
– Kannattaa olla kiitollinen siitä, mitä nyt pystyy tekemään ja mihin asioihin pystyy vaikuttamaan, Jutila sanoo.
Jutila sanoo aloittavansa aamut lenkillä koiransa kanssa. Tällaiset pienet, arkiset asiat ovat hänen mukaansa alkaneet iän myötä tuntua yhä tärkeämmiltä.