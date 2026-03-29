Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif jättää tehtävänsä lokakuussa.

Tardif on toiminut IIHF:n puheenjohtajana vuodesta 2021, jolloin hän korvasi tehtävässä kohupomo Rene Faselin.

IIHF tiedotti sunnuntaina, ettei Tardif aio hakea jatkokautta IIHF:n puheenjohtajana. Tardif toimii pestissään lokakuussa päättyvän puheenjohtajakautensa loppuun asti.

– Nämä viisi vuotta puheenjohtajana ovat olleet urani haastavimmat ja palkitsevimmat. Loimme uuden strategian, selvitimme koronaviruksen haasteet ja vahvistimme suhteitamme Olympiakomiteaan ja maailman jääkiekkoliigoihin ja -seuroihin. Tähän kuuluu myös vahva suhde NHL:n, NHLPA:n ja PWHL:n kanssa, mikä auttoi meidät palauttamaan olympialaiset taas parhaat vastaan parhaat -turnaukseksi, Tardif toteaa tiedottessaan.

– Tämä on oikea aika syöttää kiekko nuoremman johtajan lapaan. Kerron tästä tänään, koska haluan varmistaa, että organisaatiomme ja tulevaisuuden johtajat pystyvät valmistautumaan tulevaan, Tardif jatkaa.

Tardif kertoo viettävänsä tulevaisuudessa enemmän aikaa perheensä kanssa. Hän korostaa, että jääkiekko tulee aina olemaan iso osa hänen elämäänsä.