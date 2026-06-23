Madridissa pilvenpiirtäjä evakuoitiin sen jälkeen, kun rakennuksessa havaittiin runsasti savua, kertoo uutistoimisto Reuters.
Madridissa sijaitseva pilvenpiirtäjä evakuoitiiin tiistaina rakennuksessa havaitun runsaan savun takia, kertovat silminnäkijät Reutersille. Rakennuksessa oli syttynyt tulipalo.
Pelastusviranomaisten mukaan tilanne on hallinnassa. Kukaan ei ole loukkaantunut, poliisi kertoo Reutersille.
Eräs silminnäkijä kertoi Reutersille nähneensä savua ja haistaneensa palaneen käryä ennen kuin rakennuksen palohälytin alkoi soida.
Silminnäkijöiden kuvaamissa kuvissa näkyi savua, jota nousi esiin 49-kerroksisen rakennuksen keskivaiheilla sijaitsevista kerroksista.
Pilvenpiirtäjässä sijaitsevat espanjalaisen energiayhtiö Moeven toimitilat.