Lähes 20 ihmistä loukkaantui Meksikossa keskiviikkona, kun autoilija ajoi jalkapallon MM-menestystä juhlineeseen väkijoukkoon Cabo San Lucasin suositussa turistikohteessa.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Paikallisten viranomaisten mukaan kaikkiaan 17 ihmistä loukkaantui. Tapahtumat saivat alkunsa, kun Meksikon MM-menestystä pelipaidoissa juhlineet ihmiset ympäröivät autoa, jolla vielä selittämättömistä syistä ajettiin yhtäkkiä väkijoukon läpi. Myös kuljettaja loukkaantui tilanteessa.