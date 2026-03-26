Suomi paistattelee poikkeuksellisen lämpimässä maaliskuussa, ja kuukaudesta saattaakin tulla mittaushistorian lämpimin Suomessa.
Kuluvasta maaliskuusta saattaa hyvinkin tulla säiden osalta ennätyskuukausi, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
– Maaliskuuta ei enää kovin montaa päivää ole jäljellä ja tilastoista alkaa näkyä, että tästä saattaa tulla jopa mittaushistorian lämpimin maaliskuu Suomessa.
Lämpöä on nimittäin luvassa myös lähipäivinä, ja tänään torstaina ainakin Pohjois-Savon seudulla ulkolämpömittarit saattavat näyttää jopa kaksinumeroisia lukemia.
– Tosi lämpimiä päiviä tulossa. On puhuttu takatalvesta, ja jengi varmaan miettii, että milloin sitä lunta tulee. Itse ihmettelen enemmän tätä etukevättä, joka on ollut koko ajan meneillään, Rintaniemi sanoo.
Huomenna perjantaina sisämaassa lämpötila saattaa kohota jopa 13 asteeseen, mikä olisi kevään tähän mennessä korkein lukema.
Vuodenajan raja Etelä-Lapin kohdalla
Lämpöä ja aurinkoa on luvassa myös viikonloppuna ainakin osassa maata.
– Lauantaikin näyttää tosi lämpöiseltä. Tällaista se melkein on jatkossa, että aina kun aurinko paistaa, lämpötilat näyttävät nousevan 10 asteen tuntumaan. Pohjoisessa on toki eri meininki, ja vuodenajan raja menee edelleen jossain Etelä-Lapin kohdalla.
Ensi viikko hehkuu kuukausiennusteessa punaisena eli keskimääräistä lämpöisempänä, mutta kartoilla näkyy myös lumisateita.
– Me olemme saaneet ihan älyttömän maistiaisen säästä, joka on tyypillistä vasta noin kuukauden päästä, sanoo Rintaniemi.