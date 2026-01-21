Turussa on sattunut kuolemaan johtanut tulipalo. Poliisi tutkii tapahtunutta.
Poliisi kertoo 1940-luvulla syntyneen miehen kuolleen Turussa tapahtuneessa tulipalossa.
Poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikkona aamulla hätäkeskuksen kautta ilmoituksen palavasta omakotitalosta Räntämäessä Mennanderinkujalla.
Tulipalossa kuoli 1940-luvulla syntynyt mies. Palon sammutustyöt ovat yhä käynnissä.
Poliisi selvittää tulipaloon johtaneita syitä.
Asiaa tutkitaan tällä hetkellä palonsyyntutkintana sekä kuolemansyyn selvittämisenä.