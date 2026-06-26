SPR Venezuelan maanjäristyksen tuhoista: "Maan historian suurimmat sataan vuoteen"

– Siellä tarvitaan hätäapusuojaa, turvaa, ruokaa ja juomaa, mutta myös terveydenhuoltoa. Selvästi alkaa tulla ilmi merkkejä siitä, että terveydenhuollon järjestelmä on vaurioitunut ja sitä pitää paikata.

Hänen mukaansa tieto tuhojen laajuudesta tarkentuu vielä. Tällä hetkellä apua tarvitaan erityisesti kotinsa menettäneiden ja paenneiden ihmisten auttamisessa.

– Venezuelassa on kaiken kaikkiaan hirveän vaikea tilanne tällä hetkellä. Maanjäristyksestä on kulunut alle 48 tuntia. Tämä on vielä kiireisintä pelastus- ja etsintävaihetta, Jokinen sanoo.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että eloonjääneiden löytäminen ja pelastaminen on edelleen sekä viranomaisten että Punaisen Ristin ensisijainen prioriteetti.

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SPR valmiudessa lähettämään auttajia paikalle

Suomen Punainen Risti on päättänyt rahoittaa operaatiota ja valmistautuu lähettämään tarvittaessa myös terveydenhuollon ja logistiikan ammattilaisia sekä materiaalia Venezuelan avuksi.

Tuhot mittaluokaltaan poikkeukselliset

– Tuhot ovat massiiviset, maan historiassa ei ole koettu vastaavaa sataan vuoteen. Ne kohdistuivat tiheästi asutulle alueelle, ja kerrostaloja on romahtanut. Se on tyypillistä kaupunkikeskukseen osuvassa maanjäristyksessä, Jokinen sanoo.

Haasteita avun toimittamisessa aiheuttaa maanjäristysoperaatioissa tyypillinen liikenneinfran vaurioituminen. Kansainvälinen humanitaarinen yhteisö on Jokisen mukaan mobilisoitunut hyvin ja paikalle on saatu varoja, tavaraa ja ihmisiä.

– Alkuvaiheessa saadaan hyvin liikkeelle rahaa ja materiaalia, mutta kun aika kuluu ja mediahuomio vähenee, pitkäkestoinen tuki ja rahoitus heikkenevät, Jokinen muistuttaa.