Venezuelassa alle 48 tuntia sitten tapahtuneet tuhoisat maanjäristykset ovat käynnistäneet kansainvälisen avustusoperaation, jonka mittaluokka on poikkeuksellinen.
Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että tilannekuva tarkentuu jatkuvasti, mutta tuhojen laajuus on valtava.
Perjantai-iltana kuolleita kerrotaan olevan yli 900 ja kateissa on yli 50 000 ihmistä.
Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten liitto (IFRC) julkaisi hätäapuvetoomuksen, jossa se tavoittelee 50 miljoonan Sveitsin frangin (noin 54 miljoonan euron) rahamäärää tukeakseen 300 000 maanjäristysten uhria.
Suomen Punaisen Ristin (SPR) kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että eloonjääneiden löytäminen ja pelastaminen on edelleen sekä viranomaisten että Punaisen Ristin ensisijainen prioriteetti.
– Venezuelassa on kaiken kaikkiaan hirveän vaikea tilanne tällä hetkellä. Maanjäristyksestä on kulunut alle 48 tuntia. Tämä on vielä kiireisintä pelastus- ja etsintävaihetta, Jokinen sanoo.
Hänen mukaansa tieto tuhojen laajuudesta tarkentuu vielä. Tällä hetkellä apua tarvitaan erityisesti kotinsa menettäneiden ja paenneiden ihmisten auttamisessa.
– Siellä tarvitaan hätäapusuojaa, turvaa, ruokaa ja juomaa, mutta myös terveydenhuoltoa. Selvästi alkaa tulla ilmi merkkejä siitä, että terveydenhuollon järjestelmä on vaurioitunut ja sitä pitää paikata.