Huuliltalukijan mukaan presidentti Donald Trump oli yrittänyt puhua kuningas Charlesille Putinista.

Britannia kuningas Charles ja kuningatar Camilla aloittivat eilen kolmepäiväisen valtiovierailun Yhdysvalloissa. Kuningas tapasi presidentti Donald Trumpin lyhyesti jo maanantaina.

Huuliltalukija paljasti Sky Newsille, mitä kaksikko oikein puhu kohtaamisessaan. Trump oli huuliltalukijan mukaan yrittänyt kertoa taannoisesta keskustelustaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa sanoen, että "hän haluaa sotaa".

Tähän Charles oli vastannut napakasti, että "puhumme tuosta myöhemmin".

– Minulla on tunne… että jos hän tekisi sen, mitä sanoi, hän tuhoaisi koko väestön, Trump jatkoi huuliltalukijan mukaan.

Charles oli kääntänyt keskustelun muualle.