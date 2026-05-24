Antti Pennasen Leijonissa näkyy muutos 4 Nations -pohjakosketuksen jälkeen | MTV Uutiset

– Onko sulla nyt hyvä itseluottamus? MTV Urheilun Jani Uotila kysyi Zürichissä suoraan.

– On.

Viime kaudella menestyksestä ei ollut tietoakaan.

15 kuukautta sitten Suomi pelasi Montrealissa ja Bostonissa 4 Nations -turnauksessa kolme ottelua parhaat vastaan parhaat -asetelmalla. Tuloksena oli 1–6-tappio Yhdysvalloille, 4–3-jatkoaikavoitto Ruotsista ja 3–5-tappio Kanadalle.

Viime kevään MM-kisoissa Tukholmassa saldona oli isoja kiekkomaita vastaan 1–2-tappio Ruotsille, 2–1-voittomaalikisavoitto Kanadasta ja puolivälierissä 2–5-tappio Yhdysvalloille.

– En ole viime vuotta miettinyt. On vaikea sanoa, teenkö jotain toisin. Koetan mahdollisimman paljon olla tässä hetkessä, suunnitella tulevaa ja ottaa huomioon, mikä juuri nyt on tärkeää ja mitä tapahtuu. Siinä mielessä viime vuoteen peilaaminen ei ole minulle tapa toimia, Pennanen sanoo viime kauden pettymyksiin liittyen.

Se, minkä monet ovat Zürichissä panneet merkille, on Pennasen aiempaa rennompi ote.

– Valmentaja tekee satoja päätöksiä päivässä, ja hyvin harva niistä näkyy. On myös päätöksiä, joista ei edes puhu. Koen, että oleminen, läsnäolo ja rauha on vahvasti tällä hetkellä läsnä. Fokus on siinä, mihin voin vaikuttaa.

MTV Urheilun asiantuntijoista Juhamatti Aaltosen mielestä Leijonissa viime vuoteen nähden tapahtunut muutos on pelitavallinen.

– On vähän sellainen fiilis, että lähdettiin kunnianhimoisesti, että "minäpä keksin jonkun uuden jutun ja nyt voitamme tällä tyylillä". Kun se ei toiminut, palasimme takaisin siihen, millä on aikanaan pärjätty. 4 Nations -kyykkäys oli pohja.

Sami Kapanen taas puhuu siitä, että Pennanen on saanut aiempaa paremmin viestinsä resonoimaan pelaajien keskuudessa.

– On pelitapa mikä hyvänsä, valmentaja joutuu aina myymään idean. Joukkue täytyy saada ostamaan pelitapa ja sitoutumaan siihen. Se ei ehkä alkuun tapahtunut. Luulen, että 4 Nations oli NHL-pelaajille herättävä kokemus, tietynlainen nöyryytys, että emme päässeet omalle tasolle ja jotain pitää muuttua.

– Se, että johtavat pelaajat ostivat pelitavan ja sitoutuivat siihen ja nyt näemme, kun Barkov sitoutui tulemaan tänne, niin kaikki kynnelle kykenevät ovat tulossa MM-kisoihin. Mielestäni se on signaali johtajuudesta.