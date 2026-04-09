Laivayhtiöt optimoivat polttoaineen kulutusta ajamalla hitaammin.
Varustamoyhtiö Viking Line hidastaa laivojensa matkantekoa Helsingin ja Tukholman välillä ensi maanantaista lähtien, uutisoi Yle.
Muutoksen taustalla on Iranin sodan aiheuttama polttoainehintojen nousu. Polttoaineen kulutusta voi optimoida ajamalla hitaammin, Viking Linelta kerrotaan Ylelle.
Viking Linen lähdöt Helsingistä ja Tukholmasta aikaistuvat matka-ajan pidentämiseksi. Muutoksen seurauksena risteilymatkustajan aika Tukholmassa lyhenee.
Ylen mukaan myös Tallink Silja on säätänyt aikatauluaan Helsinki–Tukholma-reitillä.