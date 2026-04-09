Britannia seurasi kuukauden ajan Venäjän laivastoa.
Britannian puolustusministerin John Healeyn mukaan Venäjällä on ollut sotilasoperaatio Britannian pohjoispuolella.
Venäjän laivaston toimia on seurattu alueella kuukauden ajan, Healey sanoo. Alukset ovat ministerin mukaan olleet uhka Britannian merenalaisille kaapeleille ja putkille.
Kaapelit tai putket eivät ole kärsineet vaurioita, ministeri sanoo.
Operaatioon on osallistunut Venäjän "erikoistuneita sukellusveneitä", Healey sanoo. Ne ovat nyt poistuneet Britannian vesiltä ja suunnanneet pohjoiseen.
Ministeri sanoo lähettäneensä maan asevoimat seuraamaan Venäjän sota-aluksia, jotteivat nämä tee mitään pahantahtoista.
Britannia jatkaa Venäjän sukellusveneiden seuraamista Britannian aluevesillä ja niiden ympäristössä.
Kremlin tiedottajan Dmitri Peskov kommentoi aiemmin torstaina mediatietoja, joiden mukaan Venäjä oli saattanut öljytankkereita taistelulaivalla Englannin kanaalissa.
Peskovin mukaan Venäjällä on oikeus puolustaa itseään "merirosvoudelta".
– Viime kuukausina olemme havainneet kansainvälisillä vesillä toistuvasti merirosvoutta. Ne ovat muiden ongelmien lisäksi vahingoittaneet Venäjän taloudellisia etuja, Peskov sanoi.
Esimerkiksi Suomi on pysäyttänyt Venäjän varjolaivastoon yhdistettyjä aluksia.
Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi maaliskuussa antaneensa viranomaisille luvan pysäyttää ja tutkia Venäjän aluksia, joiden epäillään kiertävän länsimaiden pakotteita.