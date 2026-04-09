Tähän kauteen maastohiihtouransa päättänyt Krista Pärmäkoski aloittaa tänä keväänä maajoukkuehiihtäjä Tiia Olkkosen valmentajana.

Kaksikko ilmoitti yhteistyöstä sosiaalisessa mediassa.

Olkkonen hiihti päättyneellä kaudella viidessä sprinttikisassa ja yhdessä normaalimatkan kilpailussa. Parhaaksi tulokseksi nousi Oberhofin sprintin 18. sija tammikuussa.

Uran paras sijoitus on Östersundin sprintissä hankittu 11. sija joulukuussa 2023.

– Lahden kisojen jälkeen alettiin pohtimaan mahdollista yhteistyötä ja kuukautta myöhemmin ollaan tässä pisteessä, Pärmäkoski iloitsi Instagram-kuvapalvelussa.