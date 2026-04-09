Rutte sanoi viime kesänä pesidentti Trumpia "isukiksi" Naton huippukokouksessa.

Washingtonissa vieraileva Naton pääsihteeri Mark Rutte puhui torstaina Ronald Reagan Instituten tiloissa Naton tulevaisuudesta.

Kun tuli yleisökysymysten vuoro Daily Mailin toimittaja kysyi Ruttelta, että aikooko Trump pysyä Natossa ja pitääkö hän Trumpia yhä "isukkina" (daddy) eilisen jälkeen.

Viime kesänä Rutte kutsui Trumpia isukiksi Naton huippukokouksessa. Eilisellä toimittaja viittasi Rutten ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viime öiseen tapaamiseen Valkoisessa talossa.

Rutten mukaan kyseessä oli kielikömmähdys koska Hollannissa sanotaan, että joskus isän pitää olla vihainen.

– Tarkoitukseni ei ollut sanoa, että Trump on isukkini, Rutte selitteli.

– Mutta tietenkin sanalla isukki on sivumerkitys, ja nyt minun on elettävä tämän kanssa loppuikäni, Rutte jatkoi ja sai salin nauramaan.

Katso hauska tilanne jutun videolta.