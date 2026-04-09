Seiväshypyn ja koko yleisurheilumaailman kirkkain tähti Armand Duplantis jättää hiljattain siirretyn Dohan Timanttiliigan osakilpailun väliin.
Timanttiliigan oli tarkoitus startata Qatarin Dohasta toukokuun 8. päivänä, mutta osakilpailun siirtopäätöksestä kerrottiin eilen keskiviikkona. Siirron syy on Lähi-idän konfliktitilanne.
Dohassa kisataan vasta kesäkuun 19. päivänä.
Yksi supertähti liputti itsensä pihalle aikataulumuutoksen vuoksi. Armand Duplantis ei pääse uutena ajankohtana Qatariin, kertoo Expressen. Seivästaiturin agentin mukaan uusi päivämäärä ei yksinkertaisesti sovi ruotsalaisen aikatauluun.
Expressenin mukaan Duplantis ja hänen puolisonsa Desire Inglander menevät naimisiin kesäkuun puolivälin tienoilla Etelä-Ranskassa. Tarkkaa hääpäivää ei ole kerrottu.
Timanttiliiga alkaa Kiinasta 16. toukokuuta. Duplantis on mukana avauksessa.