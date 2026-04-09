Tuore kuukausiennuste lupaa lähiviikoille lämmintä ja kuivaa säätä.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen kuukausiennusteen mukaan sää on suuressa osassa Suomea tavallista lämpimämpää ja kuivempaa lähiviikkoina. Aurinko näyttäytyy lähipäivinä sääkartoilla käytännössä koko Suomessa.
ECMWF:n ennusteesta kertoo Foreca.
Ennusteen mukaan sää on lähiviikoilla suuressa osassa maata ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää. Sateita tulee myös vähemmän kuin yleensä huhtikuussa.
Kuukausiennusteen perusteella kevät näyttää kaikin puolin etenevän aikatauluista edellä. Kuukausiennusteen näet alla olevasta laatikosta. Ensi viikon (16) ennustettavuus on hyvä, toisen viikon (17) kohtalainen ja kahden viimeisen viikon (18-19) heikko. Ensi viikon alussa voidaan mitata kuluvan vuoden lämpimämpiä lukemia, noin 15 astetta.
ECMWF:n kuukausiennuste:
13.–19.4. (Viikko 16)
Viikon keskilämpötila on tavanomaista korkeampi, sateita tulee ajankohtaan nähden niukasti.
20.–26.4. (Viikko 17)
Tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu viikkokeskilämpötiloissa suuressa osassa maata, sateita tulee jonkin verran vähemmän kuin ajankohdan keskiarvo.
27.4.–3.5. (Viikko 18)
Tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu suuressa osassa Suomea, sadekartoilta värit vähenevät jo merkkinä ennustettavuuden huononemisesta.
4.–10.5. (Viikko 19)
Viikkokeskilämpötilan poikkeamaan ennuste ei enää ota vahvaa kantaa, sää saattaa muuttua sateisempaan suuntaan.