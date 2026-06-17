Janne Grönroosista tuli isä jo toistamiseen.
Ylen Efter Nio -ohjelman juontaja Janne Grönroos sai toisen lapsen. Hän kertoo asiasta Instagramissa.
Grönroos jakoi Instagram-tililleen hellyttävän videon, jossa hän makaa sairaalan sängyllä vastasyntynyt vierellään. Vauva pitää kiinni isänsä peukalosta.
– Vietimme muutaman päivän kesän alussa Hyvinkään sairaalassa. Tervetuloa pikkuveli, hän kirjoittaa videon yhteydessä sydämen kera.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Videon kommenttikenttä on täyttynyt onnentoivotuksista.
– Onnea niin niin paljon koko perhe! juontaja Tuija Pehkonen kirjoittaa.
– Onnea ihanat! valmentaja Eevi Teittinen toivottaa.
– Onnea koko perheelle! näyttelijä ja stand up -koomikko kommentoi.